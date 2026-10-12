"Укрводоканалэкология": на Украине могут появиться графики подачи воды

Директор Ассоциации «Укрводоканалэкология» Александр Шкинь рассказал агентству УНИАН, что на Украине вслед за графиками отключения света могут ввести графики подачи воды.
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