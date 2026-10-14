Путин: Россия активно внедряет сервисы на основе ИИ

Россия активно внедряет сервисы на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 14 октября заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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