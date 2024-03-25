Жителям Белоруссии предлагают за деньги устроить стрельбу в ТЦ

Жителям Белоруссии поступают сообщения в мессенджерах с предложениями заминировать здания или устроить стрельбу в торговых центрах, сообщает близкий к силовым структурам телеграм-канал "Обратная сторона".
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