Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Глава государства обратил внимание на то, что спасатели первыми приходят на помощь тем, кто попал в беду, ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций, невзирая на опасность.