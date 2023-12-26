Страна и люди
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Страна и люди

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Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Глава государства обратил внимание на то, что спасатели первыми приходят на помощь тем, кто попал в беду, ликвидируют последствия чрезвычайных ситуаций, невзирая на опасность.

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