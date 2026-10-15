Пресненский суд Москвы в четверг, 15 октября, приговорил к трем годам колонии общего режима водителя самосвала Арама Никогосяна, сбившего пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую.
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