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Петербургский дневник

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C апреля изменится процесс согласования перепланировки квартир

C апреля изменится процесс согласования перепланировки квартир

Станет сложнее В России с 1 апреля вступают в силу поправки в Жилищный кодекс, которые уточнят понятие и порядок проведения перепланировки, сообщил агентству «Прайм» заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.

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