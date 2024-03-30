C апреля изменится процесс согласования перепланировки квартир

Станет сложнее В России с 1 апреля вступают в силу поправки в Жилищный кодекс, которые уточнят понятие и порядок проведения перепланировки, сообщил агентству «Прайм» заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян.