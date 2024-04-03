Конгрессвумен Грин: законодатели США не в курсе деталей помощи Украине

Они узнают о них из новостей Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что американские законодатели узнают о деталях новой помощи Украине из новостей, а ее коллеги-республиканцы «не имеют ни малейшего представления» о том, что будет входить в этот пакет.
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