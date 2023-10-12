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Русская весна

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Армия России вклинилась в оборону ВСУ под Донецком

Армия России вклинилась в оборону ВСУ под Донецком

Российские войска вклинились на Донецком направлении в оборону ВСУ на глубину от 300 до 600 метров и отразили атаку противника у Клещеевки, заявил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

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