Дальнобойные ракеты уже на Украине! Евстафьев о том, чем и как России пойти на опережение

Политолог, профессор, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в студии Украина.ру прокомментировал дебаты кандидатов в президенты США, а также проанализировал трагедию 11 сентября 2001 года спустя более чем 20 лет.
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