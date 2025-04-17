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Посланцы Зеленского уже в Париже. Что им скажут британцы и американцы?

Посланцы Зеленского уже в Париже. Что им скажут британцы и американцы?

Большая делегация чиновников Зеленского, в составе главы его Офиса Андрея Ермак, главы МИД Украины Андрея Сибиги и главы Минобороны Украины Рустема Умерова прибыли в Париж на встречу с представителями США.

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