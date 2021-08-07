Ещё один «братский народ»

☭КОМПАСПолитикаЕщё один «братский народ»Не люблю вести заочный диалог с кем-либо. Тем более по теме, по которой я сказал всё, что думал, много лет назад.Вернуться к статье2912НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей СафроновБраво! Точнее, да скорее всего и острее, не скажешь!!!👏👏👏👏👏ЕЕкатеринаСпасибо, уважаемый автор! Если бы так думал наш президент. Увы! Он носится с бредовой идеей создания союзного государства. И самое унизительно в этом то, что мнения российского народа при этом опять не спрашивают.Мухтар МуслиховГолубушка, союзное государство это не есть содружество братских народов - соседей не выбирают, а с ними строят добрососедские отношения....Александр СимаковСоюзное государство составе России и Белоруссии. А Вашего мнения не спрашивают потому, что эту бредовую идею Вы придумали сами.Михаил АбросимовБратья Каины..ЕБЕлена Бресловакроме Шоты, ещё Иосиф...VOVladimir OrekhovКомментируемый фрагмент: Всего лишь ради одной единственной, такой простой, но, почему-то, так тяжко доходящей до многих мысли: у нас нет друзей, кроме армии, военно-морского флота и ракетных войск стратегического назначения. И братских народов у нас тоже нет. Кроме, разве что, братьев-сербов. Коммент Бред. Это успешное содействия врагам России, реально разобщающим сильное единство народов СССР. Понятно же, что вслед за успешным разрушением Великого СССР на отдельные квазинациональные осколки (после которого мы уже 30 лет умываемся кровью) следующая цель геополитического противника России - разрушение самой России. В этой смертельной драке одно из самых эффективных оружий – махровый национализм/шовинизм. Понятно же, что устоять можно только в одном случае – в случае единства многонационального государства. И вот именно в этом вопросе поздний СССР дал слабину. Теперь готовят почву для разрушения России – данная статья есть атака именно в этом направлении. Да, в нынешних Грузии, Украине, Прибалтике разгул националистов. Так зачем же себе во вред им помогать в разжигании русофобских настроений в бывших братских республиках? Да, Кикабидзе сволочь, да Саакашвили был избран – факт есть факт. Но и в России не все гладко. И в России стабильно голосовали за предателя Ельцина, за предателя Горбачева… Следуя на поводу своих врагов, мы по этой схеме скоро можем получить самостийность татар, башкир, мордвы, якутов, чукчей, бурятов и т.д. С русофобией надо бороться, а не повторять провальные/смертельные ошибки советской идеологической работы. Статья провокационная/вреднющая.Susan VaninДовольно эмоционально, но стоит ли поведение одного ущербного переносить на весь народ. В Грузии фамилии многоговорящие. По фамилии грузин мог определить место рождения, вплоть до села. К чему это - давайте разберем фамилию этого, с позволения сказать, артиста Кика-бидзе. КИКА - в Грузии так называли юродивых, умственно неполноценных, уродцев. БИДЗА - дядя по родству, иногда просто, крупный человек. В данном случае не пришлось добавлять частичку ДЗЕ, для обозначения места происхождения, а просто заменить ДЗА на ДЗЕ. Вот и получается что фамилия говорит что кто-то был ДЯДЕЙ ЮРОДИВОГО, ну передалось по наследству юродивость, вот и ведет он себя так.Michael Shapи чего снова болтать одно и то же, было и забыли и НАХ все "братские" народыабрам вербинНазывать дикую и быдловатую вропу - "цивилизованной" не сстоит.Ира ПетрушБраво! Послать всех ... на родину их!ААлексейСильно, но если мы будем всех посылать, то рискуем остаться в одиночестве.JolieА заче?м они нам? Зачем насильно быть кому-то "милым"??ААлексейЯ не могу связно объяснить зачем они нам, но приведу такую аналогию. Представьте, что Вы приходите в лес, а там одни полезные деревья и насекомые. Всё взаимодействует и создаёт опредёлённую жизнеспособную субстанцию. И если убрать что-то незначительное, то возникнет дисгармония, которая в конечном итоге, может привести к гибели всех. При всех недостатках в Грузии были прекрасные женщины-шахматистки - Нона Гаприндашвили, Майя Чебурданидзе, а Тамара Гвердцители или Манана Брегвадзе? А их танцы и хоровое пение.JolieВаш пример,спасибо, но из другой "оперы".Александр СимаковВы готовы за их танцы и пение вновь содержать этот "братский народ"? И представьте, приходите Вы в лес, а там кроме полезных насекомых мошки, комары, гнус, клещи, оводы, слепни. Они хоть и не взаимодействуют, но стараются Вашей кровушки испить. И Вы будет очень рады, что не забыли захватить с собой какой-нибудь спрей от кровососущих. Вы не будете думать о дисгармонии, когда всю эту нечисть травить начнёте. Ваша личная ГАРМОНИЯ будет важнее, чем гибель "этих всех". Да, в Грузии были прекрасные женщины, но они были нашими соотечественницами, гражданами одного общего государства. Сейчас они иностранцы. Это почти как после развода супругов - бывшая жена может быть прекрасной женщиной, но она - бывшая.Александр СимаковОмар Хайям по этому поводу написал такое четверостишие: Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало, Два важных правила запомни для начала: Уж лучше голодать, чем что попало есть; Быть лучше одному - чем вместе с кем попало!ААлексейЯ знаю эту рубаи. Но Вам приведу в пример поговорку. - "Кто ссорится со всеми, в конце концов останется в одиночестве" И кроме того, Русскому народу свойственно человеколюбие, Мы - Богоносный народ.Александр СимаковЭто мы-то ссоримся со всеми? Грузия ещё не "все", человеколюбие не означает всепрощения. Если мы - богоносный народ, то в Своде богоглаголивых речений и учений Богоносных и Святых Отцов глава 9 гласит: " Следует постоянно быть внимательным и со всех сторон окружить себя обороной, ибо враг всегда готов напасть с любой стороны". Упс...ААлексейя и не призываю прощать, но искать возможности для сохранения стабильности. "Худой мир лучше доброй ссоры.Александр СимаковИскать возможности для сохранения стабильности нужно с теми, от кого эта стабильность зависит США, Европа, Китай... Остальных к стабильности нужно просто принуждать, как в 2008 году.Александр КлюяновОслабление позиций России в мире произошло во многом по вине именно российских политиков. В потере бывших общесоюзных территорий и потере необходимого влияния на ВСЕ бывшие республики СССР ВИНОВНЫ как последние руководители-предатели Иуда Горбачёв и Алко Ельцин, так (и в большей степени!) В. Путин с лавровским МИД. Например, кого они назначали послами РФ на Украину? Недалёкого газовщика Черномырдина и проворовавшегося мошенника Зурабова. Ни тот, ни другой совершенно не занимались вопросами начавшегося при них гнобления русских. До уничтожения русского языка им также не было дела. Первого заботили только доходы от поставляемых углеводородов, второй стал липшим другом врага России Порошенко. Кто из политиков высшего ранга РФ признал публично позорный проигрыш (и перечислил причины) американцам (с обратной стороны Земли!), установившим на территориях перелицевавшихся приграничных стран полный контроль над всем периметром РФ? НИКТО за катастрофический провал не пострадал. НИКТО не подал добровольно в отставку, поняв, что по его вине Россия понесла и будет нести десятилетиями астрономические потери во всех аспектах материальной, политической и культурной жизни государства. Значит в самой России у народа нет возможности активно влиять на собственную власть, а над властью нет Закона, который бы адекватно обеспечивал контроль за результатами деятельности высших должностных лиц государства.Михаил АбросимовБред..Vladislav Gretsovслишком много внимания уделяла Россия бывшим республикам....не в коня корм...Тамара МищукИ евреев принял египетский фараон и расплодились они на египетской земле и "зажрались", а когда их к порядку призвали, то оказалось, что все бяки и кровавые тираны. Так что всё по Библии.Анфиса ИвановаНизкий поклон автору. Но грузины знатную оплеуху заслужили ! А жаль, так жаль, что от них осталось только красивого тембра голосовое эхо...а все остальное превратилось в бараний фарш...ГБГеннадий БирюковОчень объективно про "братские народы" сказано. А посмотрите винные полки российских магазинов - забиты грузинскими "фикалиями". Все правильно один государственный грузин говорил - им в Россию любую мочу вместо вина можно посылать - все сожрут. А наша власть хвалится ростом торговли с Украиной и Грузией. Странно.Александр СимаковА Вас насильно вино грузинское пить заставляют? Не покупайте, и роста торговли не будет.александр скляровБраво! Именно так!Комментировать
Свежие комментарии