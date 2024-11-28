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Царьград

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Хакеры из группы "Берегини" опубликовали секретный документ ВСУ

Хакеры из группы "Берегини" опубликовали секретный документ ВСУ

Киев разрабатывает новые способы защиты дорогостоящей западной техники от атак дронов. Теперь доступ к их наработкам имеют все.

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