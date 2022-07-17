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Глава IBU выразил соболезнования в связи с гибелью Малиновского: «Биатлонная семья сожалеет о потере. Наши мысли и соболезнования семье и близким»

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин выразил соболезнования в связи с гибелью российского биатлониста Игоря Малиновского.

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