«Русская Мечта» обсудила грядущие президентские выборы в США

«Русская Мечта» обсудила грядущие президентские выборы в США18 сентября 2024 года в Москве Движение провело круглый стол «Перспективы президентских выборов в США и геополитические риски для России и мира».
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