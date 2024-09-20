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«Русская Мечта» обсудила грядущие президентские выборы в США

«Русская Мечта» обсудила грядущие президентские выборы в США

«Русская Мечта» обсудила грядущие президентские выборы в США18 сентября 2024 года в Москве Движение провело круглый стол «Перспективы президентских выборов в США и геополитические риски для России и мира».

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