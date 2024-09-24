По делу бывшего командующего 58-й армией генерала Попова допрошен 91 свидетель

Более девяноста свидетелей уже допрошено по делу генерала Ивана Попова, но среди них нет ни одного со стороны защиты, заявил адвокат генерала.
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