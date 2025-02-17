❗️За ночь над Крымом силы ПВО сбили 15 вражеских беспилотников Над Азовским морем уничтожено 38 беспилотников и 7 над Черным морем.
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❗️За ночь над Крымом силы ПВО сбили 15 вражеских беспилотников Над Азовским морем уничтожено 38 беспилотников и 7 над Черным морем.