Для части водителей выросла стоимость ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО для аварийных водителей в РФ подорожает с 13 сентября на фоне роста цен на запчасти, коридор базового тарифа расширяется на 26% в обе стороны.
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