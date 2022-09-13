Страна и люди

9 408 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • bak1037
    Как понять: высшие чиновники декларируют о необходимости отказа от затратной экономики и тут же молчанием реагируют н...ПРОВАЛ В 2023 ГОД...
  • Алексей Камышов
    Ну, наконец-то! Наконец-то власти поняли, что без собственной микроэлектроники невозможно быть суверенным и независим...Укры в печали: Ро...

Для части водителей выросла стоимость ОСАГО

Для части водителей выросла стоимость ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО для аварийных водителей в РФ подорожает с 13 сентября на фоне роста цен на запчасти, коридор базового тарифа расширяется на 26% в обе стороны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх