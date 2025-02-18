Разработан уникальный порошок для быстрого тушения пожаров

Статья опубликована в журнале «Технологии безопасности жизнедеятельности», 2024 год. Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Пермского края в рамках научного проекта «Огнетушащий порошковый состав комбинированного газогенерирующего воздействия».
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