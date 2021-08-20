Последний берсерк – Ивар Бескостный

Берсерками называли древнегерманских и древнескандивских воинов. Впадая в боевую ярость под воздействием специальных боевых эликсиров они вступали в бой с превосходящими силами противника и бесстрашно сражались, несмотря на усталость и раны.
Берсерками называли древнегерманских и древнескандивских воинов. Впадая в боевую ярость под воздействием специальных боевых эликсиров они вступали в бой с превосходящими силами противника и бесстрашно сражались, несмотря на усталость и раны.
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