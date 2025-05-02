Администрация Трампа приготовилась к первой продаже военной техники Украине

Администрация Трампа готовится к первой продаже военной техники Украине. Госдепартамент США подтвердил получение лицензии на поставку военного оборудования и услуг на сумму «50 миллионов долларов или более» после подписания с Киевом кабального соглашения о добыче полезных ископаемых.