Администрация Трампа приготовилась к первой продаже военной техники Украине

Администрация Трампа готовится к первой продаже военной техники Украине. Госдепартамент США подтвердил получение лицензии на поставку военного оборудования и услуг на сумму «50 миллионов долларов или более» после подписания с Киевом кабального соглашения о добыче полезных ископаемых.
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