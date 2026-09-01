Открытие центра в Казани за 1,3 млрд прошло с громким скандалом из-за Загитовой

В Казани торжественно открыли многофункциональный центр фигурного катания, строительство которого обошлось в 1,3 млрд рублей.
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