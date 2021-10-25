Они ушли, чтобы не кормить Pоссию, а теперь тpебуют, чтобы их содеpжали

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаОни ушли, чтобы не кормить Pоссию, а теперь тpебуют, чтобы их содеpжали автор - Ринат Стул Здравствуйте, дорогие читатели. Хочется обсудить с вами эту тему.Вернуться к статье8223НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolai BaranixinУчить рублем - это правильно и хорошо. А еще лучше -учить напалмом, напалмом всех "независимых,"суверенных", и даже -нэзалэжных. Напалмом -за предательство, убийства русских, за неблагодарность к русскому народу, давшим все - и саму жизнь всем ныне "независимым! Еще раз - напалмом!Александр СмолинНе поймут!!!!Mike MikeТы лично воевать пойдешь, воин диванный?Наталья Ефимова (Вишнёва)Всё верно вся эта шушара привыкла жировать за счёт России. Пришло время для ответа, кто ты и что ты!!! нам не надо ни союзников ни друзей и тем более таких братьев!!! У нас только теперь три союзника армия, флот и вкс, ну и сами себе друзья и братья и сёстры!!!Василий БашмаковКак никогда верно высказывание: "О Боже, огради меня от друзей, а с врагами я сам справлюсь"ЕЕкатеринаНеобходимо прямо и честно сказать о событиях последних 30 лет, которые четко и ясно показали печальную СТАТИСТИКУ - все республики бывшего СССР, которые отошли от России, стали хаять ее, запрещать русский язык, рвать экономические связи, все эти бывшие "братья" обрекли себя на нищету, межнациональные раздоры, потери земель и саморазрушение!! Такова Судьба всех неблагодарных с короткой памятью...ААнатолийЭто они, эти элитки, надеялись на пиндосов. Типа чем громче пролают на Россию, тем больше дадут. Вот и результат. Не дают!!! Лай не лай - денег самим не хватает. Все проели, грабить все труднее. Полки пустеют в магазинах и Англии и США. Пока на вирус валят все. И на Путина. Поделом. Мне нравится.Сергей КВероятно это свидетельствует о том что политика большевиков по отношению к нац меньшинствам была неправильной до абсурда.ИИринаВероятно -это то ,что вы ,враги большевиков ,во-первых ,ненавидите друг друга ,и после захвата вами СССР не захотели жить вместе в одной стране ,.а -во-вторых ,под верещание ,что вы кого-то там кормили в СССР ,вы угробили все отрасли во всех захваченных вами республиках СССР ,и доказали ,что вы способны только паразитировать за счет чужого труда .СКСергей КВообще-то я россиянин и русский. Большевиков давно уж нет. И многие из них сейчас либералы. Ельцин, Чубайс, и поехали ... все бывшие члены КПСС. И я сам на себя зарабатываю. Ты не сдурела, Ирина?СКСергей КХотя кажется есть другой Сергей К. Извините.Владимир EвтушенкоВы просто не посмотрели аватарки. А Сергей К без аватарки прод ник5ом СК нормальный мужик.ААнатолийСергей К, программируй. И в политику, как и в историю , не лезьте. Вы сероват, но с претензией. Скучно - анекдоты пишите здесь.АШАнатолий ШадринАвтор, в основном, прав. Вот только не могу согласиться с высказыванием о том, что население союзных республик, в основном хорошо относились к России. Расскажу на примере Украины. В 1992 году пришлось несколько раз побывать в Киеве. Первый же человек, которого мы с товарищем встретили, водитель автомобиля, который вёз нас в гостиницу, узнав, что мы из России, всю дорогу рассказывал нам, как плохо было Украине в составе СССР. Особенно запомнилась одна фраза: «Россия нависла над Украиной». Об’янить смысл этой фразы он внятно так и не смог, но повторял ее постоянно. Правда до места довез и деньги «москальские» взял.))) Следующий случай произошёл тут же, на ресепшн. У моего товарища фамилия была Русских. Толстенная хохложенщина, которая сидела на ресепшн, ржала как ненормальная над его фамилией, до тех пор пока мой товарищ не спросил про фамилию «Хохлов». Ржать перестала, но каждый раз, как видела нас потом, провожала ненавидящим взглядом. Потом с негативным отношением к себе сталкивались неоднократно. А в 1993 году ещё побывал в Мукачево. Там вообще никто нормально со мной не разговаривал. Так что неприязнь населения союзных республик к русским и иждивенческие настроения существовали в союзных республиках всегда.ИИринаНарод на территории СССР все 103 года советского и постсоветского периодов делится на советский и антисоветский ,кардинально отличных во всём ,включая то ,что советский народ в СССР сосуществовал спокойно и мирно ,и был за то ,что как и было веками -жить в одной большой стране ,то антисоветский народ что при СССР ,что после захвата им СССР ,всегда насаждал злобу и ненависть ,и был за расчленение своей страны .СКСергей КутузовДа это было гораздо раньше. В 1983 году отдыхал по путёвке на Украине. Мне говорили, если бы не украинское сало, москали все передохли. Сейчас Украина покупает сало в России.АШАнатолий ШадринЧто-то мне не совсем понятно, что вы тут написали. Во-первых, что это за советский и антисоветский период в существовании СССР. Первый раз слышу о таком.) И потом, когда это, хоть при СССР, хоть в постсоветский период в России насаждалась злоба по отношению к населению бывших советских республик? Вы что-то путаете. Или приведите примеры. В отличии от бывших советских республик в России, уже после распада СССР, ни когда не запрещали пользоваться их родным языком, все время предоставляли различные преференции в экономике, постоянно предлагали им различные способы об’единения и кооперации и много чего другого. А вот в бывших советских республиках всегда существовали антироссийские настроения. Просто в СССР они тщательно скрывались из-за страха перед властью, а в постсоветское время провозглашаются открыто, начиная от участия в военных блоках, направленных против России, заканчивая запретами русского языка и откровенными провокациями в отношении русских и русскоговорящих людей в этих республиках.Владимир EвтушенкоДа уже 83 году Кураина покупала сало в Белоруссии.Евгений ГоголевС какого перепуга, жирлвали ГрузинскаяССР, прибалты, Усср и тд. Я хорошо помню, как в богатейшей Ростовской обл. магазины были пустые, а в соседней Донецкой обл. полки ломились. Хватит кормить нахлебников, только взаимовыгодное сотрудничество.Nikolai BaranixinКоллега, фразу :"Геть кацапов с Украины!" мне довелось там услышать аж в 1970 году. И сразу оговорюсь -произнес ее не какой-то там селюк, хуторянин или бандеровец.Нет! Вполне себе нормальный, образованный, впоследствии выяснилось - и умный -молодой человек из славного города Горловки. Которая сейчас под огнем НЕкацапов. А, может, и поделом?Taurus ZmeiИнтересно, а откуда пошел развал СССР?АШАнатолий ШадринОдна из главных причин развала СССР как раз и есть антирусская, антироссийская деятельность национальных элит бывших советских республик.Taurus ZmeiА ельцин значит азиат или кавказецЕлена ДмитроваВы с ума сошли? Я Из Донецка! Вы не в курсе что такое война? у нас больше сотни только погибших деток! И вы по одному кретину судите всех? Значит нам поделом?Евгений ГоголевРазвал СССР шёл из самых верхов ЦК КПСС. Эльциноид и К°, горбача и другой мрази. Вы правы, что ещё в 1990г в РСФСР была провозглашена декларация о суверенитет, на съезде так называемых народных депутатов. Постарались все.ААнатолийЕлена, а к таким как Вы нет претензий. Вас уводили бандерлоги Кравчуки, они сейчас мурло свое истинное показывают. Кучмы, хитрож...е жиды (не евреи), их сейчас полный Куев. Всякие Тимошенки, Порошенки, Зеленские, Турчиновы, Аваковы ....все с печатью каиновой. Наше дело правое. Они свое получат. Терпение и труд все перетрут. Воры будут на нарах. Даже их дворцы им нарами будут казаться.АШАнатолий ШадринА причём здесь Ельцин? Меня каждый раз удивляет способность пишущих здесь людей мешать все в кучу. Статья посвящена вопросам национальных взаимоотношений между народами, жившими в СССР, их вкладу в экономику страны и их восприятию данного вопроса. И именно по этому вопросу я и высказал своё мнение. Что же касается развала СССР, то конечно, деятельность национальных элит по развалу страны не была единственной. Причин этого много, в том числе и позиция отдельных политиков, вроде Ельцина, настроенных антисоветски и преследующих личные интересы. И это тоже одна из причин развала Советского Союза. Кстати, непосредственно в развале СССР участвовали не кавказцы и азиаты, а русский, украинец и белорус. Вот и делайте выводы относительно дружбы народов, славянского и православного «братства» и социалистического интернационализма.Елена Дмитровазацепила и обидела и фраза поделом им? Как то так.. люди которые не видели и не знают что у нас происходит, легко казнят словами.. и чем тогда товарищ отличается от урода из Горловки? И судя по его посту, видать уже не юнец..ААнатолийА зачем Вы на свой счет это принимаете. Мы в России хорошо понимаем ситуацию на Донбассе. Понимаем и также ненавидим бандеровцев, как и вы все. Но этого мало. А вот что делать - это вопрос. Не моего ума вопрос. Но есть народная мудрость - не знаешь что делать, повремени, не делай ничего. Вот с этим я согласен. А призывы к наскоку это не умные , а глупые призывы. Будут еще молодогвардейцы в Донбассе, и в Киеве, и в Днепропетровске, и даже в Одессе. И будет Малороссия.Аркадий ШацкийОтец в 84-м был в командировке в Кишиневе, молдавский, конечно, не знал, из за этого были проблемы в магазинах, некоторые продавцы наотрез отказывались обслуживать на русском языке.ИИринаПочему враги СССР и советского народа трусливо сваливают на коммунистов ответственность за захват и расчленение СССР в антисоветскую Перестройку ? А потому что они сами признают это своими преступлениями перед своей страной и народом .Семенков АлександрНе хер кивать на зеркало, коль рожа крива. Привыкли ни хера не работать. Мечтатели хреновы. Есть золотое правило жизни. Хочешь хорошо жить, - иди работай. Ни хера не делают только большинство чиновников и депутатов. Посему они и не нужны. Только общество разлагают, особенно молодёжь.вера курьянова (гончарова)Хватит выслушивать их бредни, только рубль поможет отрезвить этих голодранцев.АЛЕКСЕЙВсе правильно, я русский и ленивый - мне лень идти на площадь торговать старьем, я лучше в своем саду деревья пойду обрезать, октябрь понимаешь...Татьяна ТучакТо есть разрешено писать про Молдавию, Украину, а как русские в 90-е бежали от погромов в Кабардино-Балкарии, Таджикистане, Узбекистане не разрешено писать? Теперь узбекам спокойненько отдаем миллион гектаров пахотной русской земли, и ни один патриот не возмутился? А завезли вино из Молдавии ж.опу рвем? Ну и кто вы? ДБД БЛД!Владимир EвтушенкоПока что никто не отдал узбекам эти гектары.ААнатолийЗемлю ещё не отдали. И уже многие ропщут. Но много и хитрож...х, которые уверяют, что надо, очень надо отдать русскую землю в заботливые узбекские руки. Или китайские. Или в корейские. Даже в японские! С умным видом, прикрываясь опытом крестьянина, в костюме итальянском с лоснящейся физиономией с экрана заявляет - надо, надо. Отдать миллион га узбекам.Mike MikeВо-первых речь идет об аренде. И здесь - абсолютно без разницы, узбекская это будет компания или китайская, главное - контролировать использование. А это уже второй вопрос. А, во-вторых - кто мешает тебе взять в аренду этот миллион гектар? И вопрос отпадет сам собой. А то привыкли сидя на диване рассуждать - что правильно а, что - нет.ААнатолийНо Вы рассуждаете правильно, хотя и на диване тоже. Или Вы в поле озимые удобряете?ААнатолийНо Вы рассуждаете правильно, хотя и на диване тоже. Или Вы в поле озимые удобряете?Mike MikeЯ занимаюсь производством сельхозхимии. И довольно часто бываю в полях - постоянно общаюсь и с фермерами и с большими хозяйствами.ААнатолийИ Вы хотите сказать, что крестьяне ждут не дождутся узбеков?Mike MikeКрестьянам абсолютно все равно.))) Они знают - сколько могут обработать и обрабатывают.Виктор ВикторовПод боком Америки есть полуразвалившееся островное государство Гаити и помогать ему никто не собирается. А зачем? - Пусть зарабатывают как могут и вылизывают ноги богатым туристамВладимир EвтушенкоПод боком у США находится Гаити, а не ТаитиВиктор zzТолько не Таити, а Гаити! Таити - в центре Тихого океана расположен.Виктор Викторовок. опечатка хотя его тоже это касаетсяMike MikeА ты был на Гаити? Там народу вообще ничего не нужно. Их пытались заставить работать - не получилось. Президента просто разорвали на куски.Виктор ВикторовА почему на Ты? мы свиней вместе не паслиMike MikeЭто интернет - здесь изначально принято обращение на ты. Я понятия не имею - кто на том конце диалога.ААнатолийМайк, врете. Вам уже писали об этом. У Вас так принято, у Горбачева было принято с работягой на "ты". Пока не одернул лихо шахтер эту тыкалку. И Вас одергивают. Тем более........Я понятия не имею - кто на том конце диалога......Классифицируете собеседников?Mike MikeРазумеется. Как и все и всегда. Обращение на вы - изначально говорит об уважении к оппоненту. На ты - как то честнее.ААнатолийМногие считают что эта честность ......как бы помягче....фейковая, показная. А за ней целая программа ветхозаветная.Mike MikeНичего не понял.))ААнатолийЧитайте про честность в Ветхом завете.Mike MikeНе люблю эти еврейские сказки.)) С литературной точки зрения - ужасное чтиво.Владимир EвтушенкоМолдаван только развал СССР заставил работать, а так , до распада, они только вино хлестали, да слегка на виноградниках работали.Альбина КолесниковаПривыкли жить за счёт России , а теперь бесятся.СНСидор НездиймыногаПусть автор говорит о Молдавии, но это же было во всех республиках СССР. Развал то начался намного раньше, чем это стало фактом и было оформлено юридически. И, естественно, что разговоры о том, что все республики кормят Россию - это тоже факт. Однако возникает предположение, что развал СССР был на руку абсолютно большинству членов ЦК КПСС. Судите сами. Эти господа абсолютно точно знали, что практически все республики (кроме России и Белоруссии) являются дотационными. Но ни один из них не выступил с обращением к народам СССР и не привел эти данные. А о том, что Россия кормит всех этих "братьев меньших" заговорили только через 30 лет.валерий чердынцевЧто хотели то и получили... За что боролись на то и напоролись. Ничего, голод не тетка... Мозги на место встанут, когда станет совсем хреново...ПФПетр ФедотовМолдоване-это просто цыганы, а где вы видели картину цыган-работник. Реальная картина цыган-попрошайка или цыган-вор. Отсюда и все их беды. Второе, российские политики, начиная с СССР, крайне слабы в отношении контр идеологии, занимая лишь оборонительную и оправдывающую позицию, естественно, при таком положении мы НИКОГДА и ни кого не убедим. Есть выражение: Оправдывающийся, наполовину виноват!Nikolai BaranixinЗолотые слова! Как же вы правы!Александр ЛагуткинЕщё наш большой недруг Збигнев Бжезинский сетовал, что в 91-м с ног России отвалились пудовые гири в виде всех этих "братских" республик. И что Россия получила огромные возможности для рывка вперед. Нам бы ещё убрать из управления экономикой всех гайдаровских опарышей, работающих на жуликов из МВФ. Всех этих силуановых, нагибуллиных, кудриных, чубасов, грефов и пр,и пр. Вот тогда страна действительно будет иметь возможности для экономического рывка. А пока нашими деньгами эта либеральная плесень, откровенные враги народа российского кормят экономики наших врагов и душат российскую экономику.Аркадий АлександровБраво! Так думает каждый первый, кроме президента.Алекс МК сожалению это будет невозможно даже после 24 года, благодаря Терешковой.ААнатолийЛошадей на переправе не меняют. Какие бы ни дохлые они были. Придет время , отберут по забугрьям их счета на благо своих стран Англия, США, другие. Появятся у нас желающие на Россию потрудится в сфере финансов, богатств недров, здравоохранении, образовании. Уйдут в небытие, как дурной сон нынешние паразитирующие, от своих предков подцепившие паразитизм. Я оптимист. Все будет хорошо. На то и Россия!Александр ЛагуткинПохоже, что благодаря не только ей!Александр ЛагуткинОчень на это надеюсь. На нашей земле ещё жить нашим внукам и правнукам.Борис НиколаевичАвтор по каким то сообрпжениям путает причины и следствия: В данном случае Россия под ркуоводством государственного преступника Ельцина кинула на произвол судьбы все союзные оеспублики, за исключением прибалтики, в односторонннм выходе из СССР! Тогда какие могут быть сейчас претензии к ним?!Александр ЛагуткинДа нет к ним претензий. Только в Беловежской Пуще именно Кравчук заявил что Украина выходит из состава СССР. Нашему алкашу было всё равно. После четвертой он и базу в Севастополе отдал, - забирайте, хотя она всегда была под юрисдикцией Москвы. Шушкевич все это поддержал. Ещё бы столько можно было прикарманить. Не зря позже Кравчук в Израиль приезжал с чемоданом наличных баксов, чем очень озадачил местных таможенников. Жаль не нашлось в Пуще нормальных мужиков, чтобы эту троицу утырков там и грохнуть. Сколько жизней можно было сберечь, обойтись без нищеты и унижения 90-х. Да и страну не разобрали бы по карманам чубайсовское волчьё и местные национальные князьки. Но что есть, то есть. Что будет дальше покажет жизнь. Хоть Россия целой осталась, - уже хорошо.Тамара БеловаКОГДА ТО БЫЛ В СВЕРДЛОВСОЙ ОБЛАСТИ ЛАЙСКИЙ СВИНООТКОРМОЧНЫЙ КОМПЛЕКС. ВЫПУСКАЛИ ТУШЁНКУ, НО МЫ ЕЁ НЕ ВИДЕЛИ. КУПИЛА ЖЕ НАШУ ТУШЁНКУ В ВИЛЬНЮСЕ. ТАК КТО КОГО КОРМИЛ?АлександрТолько рублем идеологию мы утерялиЕСЕлена СтрельцоваСогласна с каждым словом.vi viПенсионеры - наблюдатели. Наблюдали, наблюдали, вышли на пенсию и прозрели. Несут пургу с утра до вечера. Нужно просто: любить свой дом, свой хутор, свою деревню, свой город, свою землю, своё государство. А, кто деревню разрушал? Инопланетяне? Кто СССР, разрушал? Опять инопланетяне? А, сейчас. Кто кричит - отнять и поделить? Опять инопланетяне?Николай Викторович КарташевСССР разрушили предатели в правительстве,но не народ.Проведённый референдум показал,что простой народ не хотел выхода из СССР,так что на инопланетян тут тоже не надо грешить.Предатели ещё некоторые живы,но им и их семьям никак не могут дать правовую оценку,не сомненно справедливость восторжествует.Mike MikeКак раз референдум и показал - как всем опостылел совок.Николай Викторович КарташевОпостылел не совок,а предатели,засевшие в ЦК КПСС,они и сдали СССР без единого выстрела.Mike MikeкпСС - часть и движущая сила совкового режима.Александр ТурчинЭтих говнобратьев пинком под тухлую жопу и подальше!!!Мельников АлександрНу во первых, ни какие они нам не братья и не сёстры. Во вторых, Россия обеспечивала их ресурсами практически за бесценок, если сравнивать с ценами за рубежом. Россия была их рынком сбыта. Поэтому то они и думали что кормят Россию. Но было ещё одно. Это экспорт русских в республики. Причём экспортировали самых молодых, сильных и образованных. И вот они то работали на предприятиях, в образовании, культуре, в проектных институтах. Русских унизили, ограбили, выгнали, многих убили. Практически проводили, а во многих до сих пор проводят, геноцид русских. По всем этим причинам, отсутствие ресурсов, отсутствие рынка сбыта, отсутствие сравнимого с русскими по квалификации населения, не могут эти бывшие республики жить хорошо. Есть исключения по некоторым из перечисленных выше пунктов, в части ресурсов, это Казахстан, Азербайджан. В части квалификации трудовых ресурсов, это Белоруссия. Три из четырнадцати.Артур КушхабиевЕсли ко всем странам относиться прагматично, они гораздо больше будут уважать. А помогать надо своим соотечественникам, которых обижают в бывших советских республиках. Было бы не плохо запустить новую государственную программу по поддержке и помощи нашим соотечественникам, желающим вернуться на свою историческую Родину.СергейЯ давно уже пишу, когда перестанет Россия вести себя как навязчивая девка, так нас сразу и любить будут, хоть и содрогаясь внутри от страха.Комментировать
Свежие комментарии