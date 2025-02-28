Петрозаводчане намерены дальше бороться в суде за зеленые насаждения

Горожане не верят в то, что предприятие по камнеобработке будет «без шума и пыли»фото: «RuNews» Судья Петрозаводского городского суда Павел Малыгин вынес решение по делу о защите петрозаводчанами территории в районе парка «Вилда».
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