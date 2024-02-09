В Центробанке заявили о возможном снижении ключевой ставки

Центробанк РФ поделился с россиянами вероятностью снижения ключевой ставки в 2024 году. Как стало известно из интервью YouTube-каналу «Private Talks», россиян в 2024 году может ожидать постепенное понижение ключевой ставки в стране.
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