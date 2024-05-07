13 качеств, которые необходимо развить в себе, чтобы добиться успеха

Узнайте, какие черты свойственны бизнесменам и миллионерам. Автор книги «Манифест героя нашего времени» для тех, кто ищет себя и своё призвание, Робин Шарма — консультант по лидерству и личностной оптимизации.
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