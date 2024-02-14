Итоговое собеседование по русскому языку проходит сегодня у всех девятиклассников России

Собеседование служит допуском к ОГЭ.Итоговое собеседование по русскому языку, являющееся допуском к основному государственному экзамену, ОГЭ, проходит сегодня, 14 февраля, у всех девятиклассников России за исключением учащихся Херсонской и Запорожской областей, а также образовательных организаций за рубежом.