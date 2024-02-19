Гоночное подразделение Nissan построило новый мотор для легендарного спорткара 70-х

В минувшие выходные в Йокогаме прошла выставка Nostalgic 2days, посвящённая винтажным автомобилям. Ниссановское гоночное подразделение Nismo как раз отмечает своё 40-летие, и по этому случаю выкатило рестомод, собранный на базе исторического спорткара Nissan Fairlady Z.