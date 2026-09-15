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Рада проголосовала за отставку генпрокурора

Рада проголосовала за отставку генпрокурора

Верховная рада поддержала увольнение уехавшего из страны Руслана Кравченко с поста генерального прокурора Украины.

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