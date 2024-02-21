Особняк за 170 млн, дети из пробирки и восставшая из мертвых родня: что происходит в семье музыканта, который женился на приемной матери

Разница между супругами — 31 год Не все верят в искренность брака Айсылу и Даниила. Некоторые уверены, что пасынок с ней из-за денег Источник: Даниил Чижевский / Instagram* (запрещенная в России экстремистская организация) Пара Айсылу и Даниила Чижевских привлекает к себе внимание вот уже не первый месяц.
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