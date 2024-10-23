Швейцарская разведка: США и Европе становится все сложней помогать Украине

Ситуацию осложняют выборы в Соединенных Штатах Соединенные Штаты и европейские страны сталкиваются с нарастающей сложностью в военной поддержке Украины, следует из ежегодного доклада Разведывательной службы Швейцарской Конфедерации (SRC).
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