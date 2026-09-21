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Царьград

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Итоги выборов в Ростовской области: ЕР набрала 57,84% голосов

Итоги выборов в Ростовской области: ЕР набрала 57,84% голосов

Ростовский облизбирком подвел итоги трехдневного голосования, проходившего с 18 по 20 сентября: явка составила 67,03%, а по федеральному округу лидирует «Единая Россия» с 57,84%.

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