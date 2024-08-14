В Госдуме разрабатывают "закон Винни-Пуха" против неправильного меда

Примерно 70% меда в России — фальсификат В комитете Госдумы по аграрным вопросам разрабатывают законопроект, предлагающий строже наказывать недобросовестных производителей меда и штрафовать торговые сети, пустившие контрафакт на свои полки, пишет "Парламентская газета".