В Госдуме разрабатывают "закон Винни-Пуха" против неправильного меда

Примерно 70% меда в России — фальсификат В комитете Госдумы по аграрным вопросам разрабатывают законопроект, предлагающий строже наказывать недобросовестных производителей меда и штрафовать торговые сети, пустившие контрафакт на свои полки, пишет "Парламентская газета".
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