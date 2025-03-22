За Народ! Как же мне жаль наших стариков в этом новом, цифровом, мире. В Москве цифровизация повсюду – МФЦ, поликлиника, любые сделки и прочее.
Цифровая пытка для пожилых
Комментарии
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В К
Дебил!
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1 час.
Наталья Персидская
ОтвеЗти надо писать, вам точно цифра не подчинится
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1 час.
Вадим Кузнецов
У некоторых людей с возрастом слабеет зрение, пользоваться компьютером и особенно смартфоном им сложно. А смартфон с брайлевским экраном так просто не найти.
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55 мин.
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