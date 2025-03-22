Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 609 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Попов
    Всех БЕЗ ПОВОДКА и НАМОРДНИКА ЛИКВИДИРОВАТЬ!!!!!!!!!!!!!«Готов всех собач...
  • леонид рыбаков
    СИДЕТЬ НА ПРИРОДЕ КОРМИТЬ СОБАЧЕК ОСТАТКАМИ ШАШЛЫКА ТАК КЛАССНО СМОТРЕТЬ КАК ОНА РАДУЕТСЯ КОСТОЧКЕ ИЛИ НА КУХНЕ КОТЛЕ...«Готов всех собач...
  • Вадим Кузнецов
    У некоторых людей с возрастом слабеет зрение, пользоваться компьютером и особенно смартфоном им сложно. А смартфон с ...Цифровая пытка дл...

Цифровая пытка для пожилых

Цифровая пытка для пожилых

За Народ! Как же мне жаль наших стариков в этом новом, цифровом, мире. В Москве цифровизация повсюду – МФЦ, поликлиника, любые сделки и прочее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В К
Дебил!
Ответить
1 час.
Наталья Персидская
ОтвеЗти надо писать, вам точно цифра не подчинится
Ответить
1 час.
Вадим Кузнецов
У некоторых людей с возрастом слабеет зрение, пользоваться компьютером и особенно смартфоном им сложно. А смартфон с брайлевским экраном так просто не найти.
Ответить
55 мин.
наверх