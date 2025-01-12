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Йеменские хуситы снова атаковали авианосец ВМС США USS Harry S

Йеменские хуситы снова атаковали авианосец ВМС США USS Harry S. Truman, заставив его сменить район базирования Йеменские хуситы снова атаковали авианосную группу ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S.

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