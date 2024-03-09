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Пора свергать Макрона. Россия в этом вопросе может надеяться только на 2 союзников. Сколько времени потребуется для денацификации Европы.

Пора свергать Макрона. Россия в этом вопросе может надеяться только на 2 союзников. Сколько времени потребуется для денацификации Европы.

Вчера 248 прочитали Когда в начале года в Германии начались протестные выступления фермеров, некоторые отечественные СМИ поспешили подать эти заезды по автобанам на тракторах как первые признаки «европейской весны».

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