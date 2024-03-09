Пора свергать Макрона. Россия в этом вопросе может надеяться только на 2 союзников. Сколько времени потребуется для денацификации Европы.

Вчера 248 прочитали Когда в начале года в Германии начались протестные выступления фермеров, некоторые отечественные СМИ поспешили подать эти заезды по автобанам на тракторах как первые признаки «европейской весны».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Получать дешевые ресурсы и называть Россию «плохим союзником» больше не получится: Сергей Лавров поставил ультиматум Пашиняну
- "Огреб по полной": Лавров довел Макрона до истерики без единого слова. Теперь Франция точно объявит России войну
- «Граница России нигде не заканчивается»: Госдума намерена денонсировать соглашение с США от 1990-го, и расширить свои морские границы
Свежие комментарии