Судьбы и случайности: малоизвестные истории из жизни гениев

В 1962 году был сделан шуточный снимок с актерами Александром Ширвиндтом и Юрием Беловым.Актеры Александр Ширвиндт и Юрий БеловПри ближайшем рассмотрении видно, что это не лосины, а сломанные бюстовые основы от парковых статуй, на которых они сидят.
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