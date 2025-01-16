Кушнер построит в Белграде отель на месте здания бывшего МО Югославии

Инвестиционная компания Affinity Partners, основанная Джаредом Кушнером, зятем и бывшим советником избранного президента США Дональда Трампа, займётся строительством отеля на месте бывшего здания Министерства обороны Югославии в Белграде.
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