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Кушнер построит в Белграде отель на месте здания бывшего МО Югославии

Кушнер построит в Белграде отель на месте здания бывшего МО Югославии

Инвестиционная компания Affinity Partners, основанная Джаредом Кушнером, зятем и бывшим советником избранного президента США Дональда Трампа, займётся строительством отеля на месте бывшего здания Министерства обороны Югославии в Белграде.

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