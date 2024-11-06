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В Госдуме подготовили новую льготу для малого и среднего бизнеса

В Госдуме подготовили новую льготу для малого и среднего бизнеса

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Новую льготу для малого и среднего бизнеса подготовили в Госдуме. Как выяснили "Известия", ей смогут воспользоваться предприниматели, которые закупают гуманитарную помощь для бойцов на передовой.

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