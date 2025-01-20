Двое взрослых и двухмесячный малыш погибли в ДТП в Навашинском округе

Дорожная трагедия произошла сегодня, 20 января, около 4.24 в районе деревни Корниловка. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, предварительно, 53-летний водитель «Лады» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигался Hyundai.