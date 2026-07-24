Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

Александр Куренков принял участие в совещании глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС в Индии

Александр Куренков принял участие в совещании глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС в Индии

Выступления глав делегаций чрезвычайных ведомств стран БРИКС: Бразилии, Китая, Египта, Эфиопии, Индонезии, Ирана, России, Саудовской Аравии, ЮАР, ОАЭ - были посвящены вопросам международного партнерства в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии