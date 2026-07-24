Александр Куренков принял участие в совещании глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС в Индии

Выступления глав делегаций чрезвычайных ведомств стран БРИКС: Бразилии, Китая, Египта, Эфиопии, Индонезии, Ирана, России, Саудовской Аравии, ЮАР, ОАЭ - были посвящены вопросам международного партнерства в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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