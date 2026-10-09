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Зарплаты выше 100 тысяч рублей зафиксировали в 22 регионах

Зарплаты выше 100 тысяч рублей зафиксировали в 22 регионах

В 22 регионах России средняя зарплата в июле превысила 100 тыс. рублей, а на Чукотке и в Магаданской области — 200 тыс.

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