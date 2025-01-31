Политолог рассказал о возможной тактике Трампа в отношении конфликта на Украине

Политолог Карасев: Трамп будет зарабатывать через Европу на конфликте на Украине Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после вывода США из украинского конфликта будет зарабатывать на странах Европы, продавая им оружие для помощи киевскому режиму.