Ford предложил всем желающим моторы Megazilla 2.0: 7,3-литровый V8 на 1000 л.с. и 5,3-литровый V8 на 800 л.с.

Ford продает не только готовые автомобили, но и моторы для энтузиастов: новый двигатель можно установить в свой собственный автомобиль (если кажется, что мощности недостаточно), а можно вокруг мотора построить свой собственный суперкар.
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