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proavto21

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  • Рамиль Кавеев
    бля. текст настолько криво надёрган, противно читать кубик-рубик с потерянными цветамиНовый UAZ Patriot...
  • Владимир Уфимцев
    Вы что накинулись на Автопром то? Пианист играет на том инструменте, что ему дают... Вы посмотрите на этих "давальщик...Анабиоз российско...
  • виктор сапожков
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Ford предложил всем желающим моторы Megazilla 2.0: 7,3-литровый V8 на 1000 л.с. и 5,3-литровый V8 на 800 л.с.

Ford предложил всем желающим моторы Megazilla 2.0: 7,3-литровый V8 на 1000 л.с. и 5,3-литровый V8 на 800 л.с.

Ford продает не только готовые автомобили, но и моторы для энтузиастов: новый двигатель можно установить в свой собственный автомобиль (если кажется, что мощности недостаточно), а можно вокруг мотора построить свой собственный суперкар.

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