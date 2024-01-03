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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дизайнер Куклычева: «Косторная не оплатила ряд костюмов для программ. Все было оформлено официально, есть документы. Последнее сообщение от нее: «Я вам ничего не должна»

Ранее Алена Куклычева прекратила сотрудничество с чемпионкой Европы по фигурному катанию Косторной, заявив о неоплаченных костюмах.

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