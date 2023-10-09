Заниженный «таз» застрял прямо на дороге в Челябинске

Но слишком низкая посадка стала не единственной проблемой 22-летнего водителя, ведь сотрудники ГИБДД составили на авто сразу несколько протоколов: езда без страховки, тонировка, необоснованная наклейка «инвалид».
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