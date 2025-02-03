Врач сообщила, что перенесенный коронавирус может состарить мозг на несколько лет

Невролог Наталия Глотова предупредила о последствиях COVID-19 для головного мозга. Врач Глотова сообщила, что перенесенный коронавирус может негативно сказаться на состоянии мозга и состарить его на несколько лет.
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