Синоптики рассказали, когда в Ростовской области начнутся снегопады

Начиная с 8 января, в регионе будет опускаться температура.Грядущее Рождество обещает стать тёплым, синоптики прогнозируют до +8 градусов 7 января, однако уже со следующего дня температура окружающего воздуха начнёт постепенно понижаться.
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