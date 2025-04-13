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Овечкин поразил ворота 184-го вратаря в НХЛ и обновил собственное достижение

Овечкин поразил ворота 184-го вратаря в НХЛ и обновил собственное достижение

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поразил ворота голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Джета Гривза в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), благодаря чему обновил собственный рекорд по числу огорчённых вратарей.

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