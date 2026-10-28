Западные СМИ отмечают, что ВСУ потеряли инициативу, огрызаются — но русские темпов не снижают Константин Ольшанский Фото: z.
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