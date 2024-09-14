44-летний мужчина увидел застрявшие в банкомате в «Москве-Сити» 115 000 ₽. А что бы сдали вы?

Avia.pro - СМИ Представьте себе: обычный день, вы идёте по коридорам роскошного «Москва-Сити», сияющего как витрина ювелирного магазина, где каждая стеклянная поверхность отражает ваши мысли о чём-то большом, важном.
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